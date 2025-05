Corinthians fará reclamação na CBF sobre arbitragem contra o Internacional

Mesmo com a vitória por 4 a 2 sobre o Internacional neste sábado (3), na Neo Química Arena, o Corinthians pretende levar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma queixa formal contra a arbitragem do duelo. O alvo da crítica é o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, além do responsável pelo VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

Segundo o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, a atuação da equipe de arbitragem foi marcada por insegurança e decisões questionáveis. O dirigente anunciou que o clube formalizará nos próximos dias uma manifestação oficial à CBF, contestando os critérios utilizados durante a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

— Vamos fazer aquilo que nos cabe, vamos nos posicionar em relação aquilo que não tem agradado ao Corinthians. O fato é que toda rodada, todas as equipes têm suas reclamações. Não queremos ser beneficiados, na verdade nós não somos beneficiados. A gente se prepara para fazer um jogo de excelência dentro de campo sem interferência de ninguém. Se a gente se sente prejudicado, como nos sentimos hoje, vamos fazer aquilo que nos cabe — afirmou Fabinho, na zona mista após a partida.

Durante o segundo tempo do jogo, o Corinthians teve dois gols anulados após revisões do árbitro de vídeo. Mesmo com a confirmação posterior do gol de Yuri Alberto, que consolidou a vitória, a diretoria alvinegra considera que os lances geraram um impacto negativo no andamento da partida e poderiam ter comprometido o resultado.

— Uma arbitragem insegura, que passa insegurança aos atletas. O VAR chama em alguns lances, em outros não. A gente sempre pede para que os critérios sejam os mesmos. O que nos cabe é formalizar a nossa reclamação à CBF para haver uma melhora. Não queremos ser favorecidos, não é isso o que acontece aqui. Nosso pedido é que o Corinthians não seja prejudicado — analisou o executivo alvinegro.

Fabinho Soldado também rebateu as declarações do zagueiro Vitão, do Internacional, que insinuou após a partida que a arbitragem beneficiou os donos da casa.

— Não adianta querer reverter a situação. Se ele falou isso, foi totalmente infeliz. A gente não vai aceitar que um jogo espetacular que o Corinthians fez, que haja outra interpretação em relação a isso. Nós também estamos insatisfeitos, por isso estamos aqui, mesmo com a vitória, pedindo para haver um critério. Estamos aqui para colaborar com o futebol, queremos uma arbitragem que faça o seu trabalho conforme nós esperamos. As intervenções do VAR precisam seguir critérios para que a cada rodada a gente não tenha que vir aqui e tirar o valor da partida — disparou Fabinho

Apesar da insatisfação com a arbitragem, o resultado foi importante para o Timão. Com os três pontos, a equipe subiu para a sétima posição na tabela, somando dez pontos. O Internacional caiu para o oitavo lugar, com nove.

O Corinthians agora volta sua atenção para a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira (7), o time comandado por Dorival Júnior volta a campo contra o América de Cali, da Colômbia, novamente na Neo Química Arena. O confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), e é válido pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental.