Durante o pré-jogo de Flamengo x Palmeiras na TV Globo, Fernando Prass e Diego Ribas, ídolos dos respectivos clubes, fizeram suas entradas ao vivo vestindo camisetas que divulgam o lançamento da nova novela da emissora "Três Graças". A nova produção da Globo será lançada nesta segunda-feira (20) e está sendo bastante divulgada durante a transmissão do clássico.

O detalhe foi rapidamente notado por internautas que repercutiram a atitude da emissora nas redes sociais. Confira;

🔴 ESCALAÇÃO DO FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Samu Lini, Luiz Arújo e Pedro.

🟢ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Flamengo x Palmeiras pode ser final antecipada do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

Filipe Luís e Abel Ferreira, técnicos de Flamengo e Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro e Jota Erre/AGIF)

Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.

Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes. A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.