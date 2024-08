PC Oliveira responde críticas de Abel Ferreira à arbitragem após Flamengo x Palmeiras

PC Oliveira comentou as críticas de Abel Ferreira à arbitragem (Foto: Cesar Greco/Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira detonou a arbitragem após o jogo contra o Flamengo, no último domingo (12), no Maracanã. A principal reclamação do treinador foi sobre uma possível agressão de Erick Pulgar a Richard Ríos. O português afirmou que a arbitragem brasileira passa por "crise grave" e classificou a tecnologia do VAR nacional como "arcaica". No sportv, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira comentou as críticas do comandante.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- São vários pontos nessa crítica do Abel Ferreira. Eu acho que tem coisas boas, como a Edna como primeira mulher na Copa América; o Claus, que apitou a final da Copa América; o Ramon Abatti, que apitou a final das Olimpíadas. Mas para o Brasileirão, que é um campeonato longo, tem diferença sim de atuação, devido a falta de uma formação única, de uma escola nacional que consiga formar todos os árbitros dentro de um mesmo nível - começou PC.

- A formação nas federações tem muita diferença. Tem cursos de sete, oito meses, e outras com cursos de dois, três anos. Cada federação é responsável por indicar o árbitro para o cenário nacional, e nem todos chegam no mesmo nível para o Brasileirão. Faz falta o treinamento prático da preparação para os jogos. Há muito esforço da Comissão de Arbitragem, mas só o trabalho online e as devolutivas pós-jogo não tem sido suficientes - completou.