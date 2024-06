PC Oliveira discorda da arbitragem em lance polêmico de Botafogo x Fluminense; veja

PC de Oliveira discordou da arbitragem em lance polêmico de Botafogo x Fluminense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O clássico entre Botafogo e Fluminense, no Nilton Santos, contou uma polêmica de arbitragem logo nos primeiros minutos de jogo. Martinelli, do Tricolor, deu uma entrada em Gregore, do Alvinegro, e recebeu cartão amarelo. Para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, o volante da equipe de Fernando Diniz deveria ter sido expulso.

- O contato é com a sola da chuteira, acima da linha do tornozelo e com força excessiva. Isso para mim é jogo brusco grave e lance para cartão vermelho. No campo, é difícil de perceber, pela proximidade da bola. A ação do Martinelli em um primeiro momento tem uma proximidade da bola - começou PC, no "Troca de Passes".

- Analisando a imagem, o ponto de contato, a maneira como foi o contato e com risco de lesionar o adversário, para mim é uma entrada para cartão vermelho. Esse é o critério que tem sido adotado no campeonato. O VAR respeitou a decisão do árbitro, mas para mim era lance de expulsão - completou o comentarista de arbitragem.

O lance teve grande repercussão nas redes sociais e internautas também pediram a expulsão de Martinelli. O VAR não acionou o árbitro Flávio de Souza para analisar a jogada. O Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0, com gol do zagueiro Bastos e chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos.