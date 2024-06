Torcedores do Fluminense detonam Fernando Diniz: ‘Técnico de uma nota só’

Fernando Diniz é alvo de muitas críticas dos torcedores do Fluminense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 20:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Na etapa inicial do clássico entre Fluminense e Botafogo, o Alvinegro foi muito superior ao Tricolor, mas não conseguiu balançar as redes. Apesar do 0 a 0, o desempenho foi suficiente para Fernando Diniz sofrer uma enxurrada de críticas.

Na atual edição do Brasileirão, o Time de Guerreiros vem sofrendo jogo após jogo e luta para se distanciar da zona do rebaixamento. Com o empate parcial, o Fluminense está chegando a sete pontos, mas foi ultrapassado pelo Corinthians.

Confira as reações na web: