Torcida do Flamengo se derrete com lance de titular: 'Repertório'

O Flamengo abriu o placar contra o São Paulo, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gonzalo Plata foi o responsável por balançar as redes, mas quem roubou a cena no lance foi Pedro, que protagonizou um passe de peito na medida para o companheiro marcar.

O lance aconteceu aos 8 minutos do segundo tempo. Após uma troca de passes envolvente, o lateral Alex Sandro descolou um cruzamento para a área tricolor. Lá estava Pedro, que ajeitou de peito para Plata, dentro da pequena área marcar.

O toque do camisa 9 repercutiu instantaneamente nas redes sociais. Torcedores do Flamengo destacaram a qualidade do atacante no lance. Veja a repercussão abaixo:

Como foi São Paulo x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve a melhor grande chance foi aos 13 minutos, quando Carrascal, após passe magestral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael. O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.

Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. As falhas deixaram o técnico Filipe Luís na bronca, que reclamou com o equatoriano.

O Flamengo voltou do vestiário ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma linda jogada trabalhada. De pé em pé, Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata, que deu um toquezinho na saída de Rafael. Antes de a bola rolar, o téncico Filipe Luís chamou Arrascaeta e Jorginho, que estrearam na temporada.

A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Aliás, esse foi o oitavo gol do atacante em duelos entre as equipes.

O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que interessa ao Rubro-Negro, Pulgar não conseguiu afastar a bola e errou na interceptação, deixando Danielzinho livre para marcar. Até o término da partida, o time mandante buscou fechar a casinha.

No último lance, Plata e Arrascaeta tiveram grandes chances de deixar tudo igual, mas não aproveitaram. Ao fim do jogo, os jogadores do Flamengo foram reclamar com o árbitro Wilton Pereira Sampaio sobre um possível pênalti em Arrascaeta na jogada. Jorginho recebeu cartão vermelho pela reclamação.