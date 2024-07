PC de Oliveira ponta erro de arbitragem (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 08/07/2024 - 09:08

Com uma atuação maiúscula, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por três a zero na partida que encerrou a rodada do Campeonato Brasileiro. Além da expulsão de Igor Rabello por uma falta em Luis Henrique, autor do primeiro gol do Botafogo, outra polêmica de arbitragem foi discutida durante o Troca de Passes. O ex-árbitro PC de Oliveira apontou um pênalti não marcado a favor do Atlético Mineiro.

- No primeiro momento, na câmera principal, fiquei com dúvida de quem tinha tocado na bola, quem tinha chegado primeiro na bola. No detalhe fica muito claro que quem toca na bola, quem chega primeiro, é o Cadu. Ele domina, ele toca na bola, e o Damián Suárez tem uma entrada que é a chamada Imprudência.

- Ao disputar a bola sem precaução, sem atenção, não tem a intenção de cometer a falta, mas ele é imprudente ao dar um pisão no pé do Cadu e, portanto, o pênalti deveria ter sido marcado. O Atlético Mineiro reclamou bastante, com razão, na minha avaliação, houve pênalti, porque tem um pisão no pé do Cadu, na chegada atrasada do Damián Suárez, de maneira imprudente. Quem toca na bola é o atacante do Atlético Mineiro, e aí tem essa chegada atrasada do Damián, portanto, pênalti. - concluiu PC de Oliveira.

O Botafogo volta à campo na próxima quinta-feira (11) contra o Vitória, em Salvador, às 21h30 (Brasília), na disputa pela liderança. O Galo joga no mesmo dia e horário, contra o São Paulo na Arena MRV.

