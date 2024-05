Paz selada? Vídeo de Gabigol com gringos do Flamengo em elevador viraliza; assista

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 20:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Um vídeo de Gabigol com alguns jogadores do Flamengo viralizou nas redes sociais horas antes do duelo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. Nas imagens, o atacante brinca com Arrascaeta, Viña, De La Cruz e Rossi em um elevador. Na última semana, segundo o "ge", o episódio do atleta com a camisa do Corinthians teria pegado mal com o elenco. Ao "Uol", o jogador revelou ter pedido desculpas aos companheiros. Assista ao vídeo acima:

Gabigol somou polêmica ao aparecer com camisa do Corinthians (Foto: Marcelo Cortes/CRF)