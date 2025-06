Paparazzo Rubro-Negro exalta Mundial de Clubes: ‘Maior título da história’

Chegou o grande dia! Neste sábado (14), o confronto entre Inter Miami e Al Ahly, no Hard Rock Stadium, em Miami, marca o início do Mundial de Clubes de 2025. Ao Lance!, o influenciador Gabriel Reis, mais conhecido como Paparazzo Rubro-Negro enalteceu o novo torneio da Fifa e opinou sobre a importância da conquista.

- (Não só para o Flamengo) É o maior título da história de qualquer time. Do Real Madrid, PSG, qualquer um. É uma Copa do Mundo de clubes. Vai poder usar o patch de campeão durante quatro anos. É a primeira vez, é o torneio mais importante de todos os tempos - disse o influenciador.

Flamengo no Mundial de Clubes

A estreia do clube carioca no novo torneio da Fifa acontece na próxima segunda-feira (16). Na data, a equipe de Filipe Luís enfrenta o Espérance, da Tunísia, no Estádio Lincoln Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Enquanto o dia da partida não chega, o time do Flamengo segue a rotina de treinamentos. O clube usa a universidade de Stockton, em Atlantic City, em Nova Jersey, como base para a primeira etapa do Mundial de Clubes.