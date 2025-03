Palmeiras x São Paulo: Caio Ribeiro dá palpite na semifinal do Paulistão

Após a classificação do Corinthians, o outro finalista do Paulistão será conhecido nesta segunda (10), no clássico entre Palmeiras e São Paulo. Os clubes se enfrentam às 21h35, no Allianz Parque, e para o ex-atacante e comentarista da Globo Caio Ribeiro, o Alviverde é tem "um pouco" de favoritismo no duelo.

- O Palmeiras é um pouco favorito sim. O Palmeiras chega há cinco anos na final do Paulista, joga em casa ao lado do torcedor, e o São Paulo é um time que oscila muito, principalmente nos jogos fora de casa. Está um pouquinho a mais para o Palmeiras, mas é um jogo grande, que pode acontecer qualquer coisa - comentou Caio Ribeiro durante o "Globo Esporte".

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X SÃO PAULO

SEMIFINAL - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (Canal de TV aberta), CazéTV (Toutube) , Nosso Futebol, UOL Play, PlayPlus e Zapping (serviços de streaming).

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas Moura e Calleri.