Felipe Melo critica Abel Ferreira após empate do Palmeiras: 'Sem dúvida'

O Palmeiras empatou com o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira (29), em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores da América. Depois da partida, o ex-jogador e comentarista Felipe Melo criticou uma declaração de Abel Ferreira.

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Na coletiva de imprensa, o técnico português criticou o tamanho do gramado (64,02), que atende o mínimo permitido mas é menor que o convencional. No programa "Seleção Sportv", Felipe Melo reprovou a fala do treinador do Palmeiras.

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- O Palmeiras, no meu ponto de vista, é muito superior. Agora, do ponto de vista do atleta, quando ele entra para uma competição como essa, tem que estar preparado para tudo. Isso é Libertadores, meus amigos. O time para vencer tem que estar preparado - começou o ex-jogador do Palmeiras.

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- É altitude, viagem longa, frio, calor e para coisas assim. Encurtamento do campo. Eu não gosto da desculpa pós-jogo. Se está na regra, tem que se prepaar. Atrapalha? Claro, mas também encurtou paa o Cerro Porteño - completou Abel Ferreira.

Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño no Paraguai (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Como foi o jogo do Palmeiras

Mesmo atuando como visitante, o Palmeiras dominou o Cerro Porteño com ampla posse de bola e diversas chances criadas — a principal com Allan — e logo abriu o placar: o camisa 40 recebeu lançamento, driblou o defensor e tabelou com Marlon Freitas, que serviu Jhon Arias para marcar; já os mandantes pouco ameaçaram e não acertaram o gol defendido por Carlos Miguel no primeiro tempo.

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O Palmeiras manteve o controle da posse de bola, mas viu o adversário crescer na partida. Sem o mesmo ímpeto ofensivo, permitiu ao Cerro ganhar confiança ao longo dos minutos. Na metade da segunda etapa, Carlos Miguel, contra, marcou o segundo gol do confronto, após a bola bater em suas costas depois de um chute de fora da área.

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