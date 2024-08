Palmeiras x Flamengo: vidente aponta quem avança na Copa do Brasil

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (7) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A Copa do Brasil se encaminha para momentos decisivos e um deles é o confronto entre Palmeiras e Flamengo, nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque. Para a vidente Mariana Fonseca, do canal "MF Tarot", quem sairá do duelo classificado para as quartas de final é o Rubro-Negro.

A vidente fez uma previsão de cartas para o jogo e afirmou que o Palmeiras terá dificuldades, com crescimento lento, sem conseguir "escapar das armadilhas" do Flamengo, e não irá avançar. Para o Rubro-Negro, Mariana apontou "caminhos abertos", vontade e energia favorável.

A taróloga conta com mais de 20 mil seguidores no canal e costuma fazer previsões esportivas. A vidente também apontou que o Corinthians deve se classificar no confronto diante do Grêmio. O Vasco já garantiu vaga na próxima fase ao passar pelo Atlético-GO, na última terça (6).

No primeiro jogo entre Flamengo e Palmeiras, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Pedro e Luiz Araújo. Os outros duelos são Atlético-MG x CRB, Bahia x Botafogo, Red Bull Bragantino x Athletico Paranaense, Fluminense x Juventude, Grêmio x Corinthians e Goiás x São Paulo.