Palmeiras x Corinthians: vidente projeta resultado do clássico e surpreende

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

No G4 do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Corinthians, vice-lanterna, no Allianz Parque, nesta segunda-feira (1). Contudo, para o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", o momento dos clubes não terá interferência no resultado. Para o tarólogo, o Alvinegro tem mais chances de sair vencedor.

O vidente disse que a chance de empate também é alta, mas o Corinthians tem maiores chances de vencer que o Palmeiras, segundo o tarô. O canal de Luiz Filho conta com mais de 20 mil seguidores e o vídeo da previsão para o clássico paulista ultrapassou as 15 mil visualizações.

Segundo o tarólogo, o Palmeiras terá dificuldades e alternará momentos de velocidade e controle de posse no jogo. Para o Corinthians, Luiz Filho previu fluidez de jogo, boa estratégia diante do adversário e tranquilidade. O clássico fecha a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h.