Com retorno de atacante, Corinthians tem novidade na escalação para clássico com o Palmeiras

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 21:12 • São Paulo (SP) • Atualizada em 30/06/2024 - 23:55

O Corinthians terá uma novidade no ataque para a partida contra o Palmeiras, nesta segunda-feira (1º), pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique se recuperou de uma lesão muscular na coxa e volta a estar à disposição da comissão técnica após dois meses.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No entanto, a lista de desfalques de António Oliveira segue grande: Fagner (lesão muscular na coxa), Diego Palacios (lesão no joelho), Romero (Copa América) e Félix Torres (Copa América) estão fora do clássico.

Na defesa, Matheuzinho deve assumir a vaga de Leo Maná, titular da equipe nas últimas duas partidas. Outra possível mudança pode ser a entrada de Gustavo Henrique no lugar de Caetano. António Oliveira também testou diferentes opções no ataque no treinamento deste domingo (30), e Gustavo Mosquito aparece como uma possibilidade para a posição de Igor Coronado.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para a partida contra o Palmeiras tem: Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique (Caetano) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado (Gustavo Mosquito), Wesley e Yuri Alberto.

Com apenas nove pontos conquistados em 12 rodadas, o Corinthians busca deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão Na próxima segunda-feira (1º), o Timão encara o Palmeiras, às 20 (de Brasília), no Allianz Parque.