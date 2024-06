Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 30/06/2024 - 16:46 • São Paulo (SP)

O Palmeiras contou com caras novas no treinamento deste domingo (30), véspera do confronto com o Corinthians, pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece nesta segunda-feira (1), no Allianz Parque.

As principais novidades do Verdão foram o meio-campista Felipe Anderson e o zagueiro Murilo. Ambos realizaram as atividades com a comissão técnica de Abel Ferreira na Academia de Futebol.

Abel Ferreira conversa com Dudu em treino do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Felipe Anderson está contratado pelo Palmeiras e assinou pré-contrato quando ainda era atleta da Lazio, da Itália. Seu vínculo com o time europeu terminou, ele viajou ao Brasil e se prepara para estrear pelo Verdão a partir deste mês de julho, quando a janela de transferências reabre.

Após a derrota para o Fortaleza, na última semana, Murilo passou por exames que detectaram uma entorse no tornozelo esquerdo. Com a possível ausência, e o Verdão não conta com Gustavo Gómez — que está na seleção do Paraguai, disputando a Copa América — a equipe alviverde poderia ter uma defesa de garotos no clássico. Vitor Reis e Naves são os outros zagueiros disponíveis.

Porém, depois da rápida recuperação, é possível que Murilo seja relacionado e comece o Dérbi como titular.

Murilo, que pode ser titular contra o Corinthians, em treino do Palmeiras recentemente (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Entre os desfalques, Bruno Rodrigues e Lázaro seguem fora por contusões, enquanto Rony e Aníbal Moreno estão suspensos. Richard Ríos e Endrick servem suas seleções na Copa América. Maurício e Giay, recém-contratados, só poderão atuar depois do dia 10 de julho, assim como Felipe Anderson.

A possível escalação do Palmeiras para o jogo contra o Corinthians tem: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo (Vitor Reis) e Piquerez; Zé Rafael, Fabinho e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Gabriel Menino.