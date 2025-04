Palmeiras x Corinthians acontece neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu um confronto bastante equilibrado entre as equipes, mas com um leve favoritismo para o time alviverde.

Ao analisar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que o Palmeiras deve buscar o controle da partida. De acordo com as cartas, a equipe do técnico Abel Ferreira entrará em campo de forma lúcida e eficaz.

Do lado do Corinthians, o vidente previu o time de Ramón Díaz bastante enérgico em campo. Para ele, a equipe alvinegra deve se mostrar bastante ativa e veloz com o jogo. Porém, esse fator pode ser algo negativo, e pode gerar possíveis erros.

Com este cenário, Luiz Filho afirmou que a partida será bastante equilibrada. Ele não destacartou uma possibilidade de empate no confronto, mas apontou um pequeno favoritismo para o Palmeiras.

Palmeiras x Corinthians

O clássico paulista acontece neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não será no Allianz Parque por conta de um show no estádio alviverde.

Vale destacar, que este será o primeiro confronto entre as equipes após a final do Campeonato Paulista. Na última ocasião, o Corinthians se consagrou campeão do estadual. Agora, as equipes voltam a se enfrentar em uma disputa direta pelas primeiras colocações do Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro e o Alviverde ocupam, respectivamente, a segunda e a sétima colocação. Ambos com 4 pontos somados.