Palmeiras x Botafogo: vidente crava classificado para as quartas da Libertadores

Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz Parque nesta quarta-feira (20) (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras e Botafogo fazem jogo decisivo nesta quarta-feira (21), pelas oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. Para o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", o classificado para a próxima fase será o Alvinegro.

Em vídeo publicado na última segunda-feira (20), Luiz Filho aponta que o Palmeiras terá obstáculos e problemas na partida. O vidente afirmou que o Alviverde tentará ter o domínio do jogo, com objetividade, mas oscilará durante o duelo.

Já pelo lado do Botafogo, o tarólogo projetou que o time de Artur Jorge "jogará com o resultado" conquistado no jogo de ida. Luiz Filho afirmou que o Alvinegro não irá abrir mão do ataque, mas trabalhará "com a mente" no Allianz Parque.

Luiz Filho tem mais de 25 mil inscritos no canal no Youtube. O Botafogo venceu o jogo de ida por 2 a 1 na última semana, no Nilton Santos, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus. Maurício descontou para a equipe de Abel Ferreira.