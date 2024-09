Palmeiras e Corinthians se alfinetam por presença de camisa verde no CT do Timão

Hugo Souza, goleiro do Timão e Jordan Love, quarterback dos Packers. (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 20:57 • São Paulo (SP)

A troca de camisas, nesta quinta-feira (5), entre Hugo Souza e o quarterback do Green Bay Packers virou assunto nas redes sociais e rendeu provocações entre os rivais Palmeiras e Corinthians.

Após o treino realizado no CT Dr. Joaquim Grava, o quarterback Jordan Love e o goleiro do Timão posaram com as respectivas camisas presenteadas. Entretanto, a camisa verde do Packers, estampada com o nome do Corinthians nas costas, em território Alvinegro gerou a provocação do Verdão, já que a cor é totalmente proibida em suas instalações.

Portanto o Philadelphia Eagles, mandante do jogo contra o Packers, que tem o verde entre as suas cores, usará o uniforme majoritariamente alvinegro.

- Entre palcos e modalidades, não adianta: é impossível fugir do Verdão 👀😂💚- provocou o Palmeiras em seu Instagram

Sem demora, o Corinthians respondeu com a foto das duas taças de mundial conquistadas pelo Timão para provocar o rival, que ainda busca por esse título.

- Em semana de um evento 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍 na #CasaDoPovo, nada melhor do que um #TBT desses! 🌎- escreveu o Alvinegro na mesma plataforma

A foto com o presente do Green Pay Packers não repercutiu bem entre os torcedores do Corinthians que também se pronunciaram: "Verde é sacanagem", "O nome Corinthians na camisa cor ver.. ☠😫" , Camisa verde? Oque é isso?" estão entre os comentários da publicação.

A partida entre Eagles e Packers irá acontecer nesta sexta-feira (6), às 21h15, na Neo Quimica Arena. A organização do evento pede que as pessoas se antecipem na chegada e que prefiram o uso de transporte público. O Metrô e os trens da CPTM vão funcionar durante 24h.