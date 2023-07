— O custo foi o que mais me pegou. Eu tinha falado antes que venderia o que fosse necessário para ir à Austrália. Então, com muita dor no coração, coloquei à venda o meu carro do coração, que era um Fiat 147. Um amigo se sensibilizou e comprou o carro para me ajudar a ir para a Austrália. No dia da venda, fiz, chorando, um vídeo com o meu carrinho indo embora. Mas eu falei que um dia eu compraria outro. Afinal, a oportunidade de ver a minha filha em uma Copa do Mundo era única -, e prosseguiu: