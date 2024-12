Os carros na garagem de Ayrton Senna: de um hatch até uma perua longa

Ayrton Senna nutria uma paixão por veículos fora das pistas também. O tricampeão da Fórmula 1 foi, praticamente, um colecionados de carros e dentro de suas diversas garagens espalhadas pelo mundo, Ayrton gostava de colecionar carros diferentes, como um hatch pouco espaçoso ou uma perua longa, com espaço para sete pessoas.

Alguns dos principais veículos na garagem de Senna era o Honda NSX Type R, de 1991, modelo 1992, e foi considerado a Ferrari japonesa. A empresa equipava a McLaren, equipe do piloto brasileiro nos anos 1990, e trouxe com o NSX uma opção de esportivo com boa potência e preço menor que uma Ferrari tradicional. O carro permitia uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, mais rápido que a própria Ferrari 328, por exemplo.

O Audi S4 Avant é uma perua de 1993 e caso não fosse preciso usar o porta mala, os assentos extras ficavam dobrados e o total de ocupantes podia saltar de cinco para sete pessoas. O Porsche 911 Carrera Cabriolet, era de 1987 e um dos dois conversíveis na garagem de Senna, só que em Portugal, o carro não chegou a vir para o Brasil.

O quarto e último carro desta lista é um Ford Escort XR3, um dos veículos esportivos mais desejados de sua época. O veículo era de 1989 e o piloto brasileiro teve três modelos diferentes do hatch da Ford, um deles conversível.