Olimpíadas: surfistas têm hospedagem de luxo, enquanto demais atletas dormem em cama de papelão

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 11:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Pela segunda vez nos Jogos Olímpicos, o surfe é o único esporte que será disputado fora da França, no Taiti, maior ilha da Polinésia Francesa. Mas a diferença não para por aí. Os surfistas também têm uma hospedagem especial. Eles estão a bordo do Aranui 5, navio de luxo usado para cruzeiros, na praia de Teahupo'o.

Segundo o jornal "O Globo", os surfistas têm à disposição televisão, cama de casal, guarda-roupa, comidas e ar-condicionado, além de uma vista paradisíaca. Já os mais de 12 mil atletas que estão na Vila Olímpica, em Paris, precisam se contentar com ventiladores, cama de solteiro "anti-sexo", cuja a estrutura é feita de papelão, e uma arara para roupas.

O surfista alemão Tim Elter publicou vídeo nas redes sociais mostrando imagens do quarto onde está hospedado no navio. Veja:



Os surfistas brasileiros, no entanto, preferiram se hospedar em uma pousada perto da praia em Teahupo'o. Eles já estão no local desde o início da semana.

Na estreia do surfe nas Olimpíadas, em Tóquio, o brasileiro Ítalo Ferreira ganhou a medalha de ouro. As disputas acontecerão entre 27 de julho e 5 de agosto. O esporte é o único com horário diferente das demais modalidades. As baterias serão disputadas entre 14h e 23h15, no horário de Brasília.