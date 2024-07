Olimpíadas: comentarista pede desculpas após ser demitido por fala sexista sobre nadadoras

Bob Ballard fez o comentário depois que equipe australiana conquistou ouro (Foto: Reprodução/ Instagram @ausolympicteam)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 11:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O comentarista Bob Ballard pediu desculpas após ser demitido da Eurosport, rede de TV europeia do grupo Warner Bros, por comentário sexista sobre nadadoras durante a cobertura dos Jogos Olimpícos de Paris. Ele disse que não teve intenção de "chatear ou menosprezar ninguém".

- Os comentários que fiz durante a cerimônia de vitória do revezamento estilo livre australiano no sábado causaram alguma ofensa. Nunca foi minha intenção chatear ou menosprezar ninguém e, se o fiz, peço desculpas. Sou um grande defensor do esporte feminino. Sentirei muita falta da equipe da Eurosport e desejo a eles tudo de bom para o resto das Olimpíadas - afirmou.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Bob Ballard fez o comentário depois que a equipe australiana conquistou o tetracampeonato no revezamento 4x100m livre. Segundo o jornal britânico “The Independent”, no momento em que as nadadoras se dirigiam ao Centro Aquático de Paris para a premiação, Ballard disse:

- Bem, as mulheres estão terminando. Você sabe como elas são… Andam por aí, se maquiam.

O comentário recebeu fortes críticas nas redes sociais. A rede Eurosport divulgou nota informando que Bob Ballard "foi removido da lista de comentaristas com efeito imediato”.