A ex-jogadora de vôlei de praia Adriana Samuel, duas vezes medalhista olímpica, acompanhou de perto a conquista do ouro de Duda e Ana Patrícia nas Olimpíadas de Paris. Atualmente, a ex-atleta é gestora do Time Petrobras, programa de patrocínio do qual a dupla vencedora faz parte. Em entrevista ao Lance!, ela relatou um conselho importante dado à parceria brasileira antes da viagem para a capital francesa. Assista completa acima.

– Em um evento da Petrobras antes das Olimpíadas, eu virei para as duas e disse que queria falar uma coisa há muito tempo. Como ex-jogadora de vôlei de praia, eu sei que o relacionamento entre os atletas é muito desgastante. Eu já vi muita dupla deixar de conquistar medalha olímpica por ‘babaquice’, um negocinho que acaba virando uma coisa gigantesca. E aí falei: ‘Há muito tempo não vejo uma dupla com tanto potencial para conquistar medalha como vocês, que merece tanto, então não percam tempo com besteira, com babaquice, não percam o foco’. Elas ficaram paradas assim, a Ana Patrícia falou: ‘Caramba!’ - contou.

– Na hora eu percebi que foi forte, que tocou em algum lugar importante nelas e, um tempo depois, elas me confidenciaram que sim. Depois da vitória na semifinal das Olimpíadas, a Duda me mandou uma mensagem: ‘Conseguimos, obrigada por tudo’, eu até guardei print. Essa história é muito forte para mim. Eu tive a chance e a sorte de estar assistindo à final olímpica - prosseguiu a ex-atleta.

Adriana Samuel viajou para a França para acompanhar de perto as Olimpíadas e se emocionou com a vitória de Duda e Ana Patrícia, com quem também teve algumas trocas durante os Jogos. A ex-jogadora estava em quadra na final do último ouro olímpico brasileiro. Na ocasião, atuava ao lado de Mônica Rodrigues. As duas ficaram com a prata após perderem para as compatriotas Jackie Silva e Sandra Pires.

Duda e Ana Patrícia se abraçam após ouro nas Olimpíadas de Paris (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Quem são os atletas do Time Petrobras, além de Duda e Ana Patrícia?

Atletismo: Darlan Romani, Izabela Rodrigues, Leticia Oro, Petrúcio Ferreira, Raissa Rocha Machado, Thalita Simplício, Tuany Barbosa e Vitória Rosa

Badminton: Vitor Tavares e Ygor Coelho

Boxe: Bia Ferreira, Carol Naka e Keno Marley

Breaking: Luan San e Toquinha

Canoagem: Ana Sátila, Isaquias Queiroz, Filipe Vieira, Evandilson Neto e Mateus Nunes Bastos.

Escalada: Felipe Ho

Ginástica Artística: Caio Souza e Flavia Saraiva

Judô: Beatriz Souza, Guilherme Schimidt e Thiego Marques

Levantamento de Peso: Laura Amaro

Maratona Aquática: Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut

Natação: Carolina Santiago, Gabriel Bandeira, Gui Caribé, Guilherme Costa, Laila Suzigan, Lucas Mozela, Mafê Costa e Samuel da Silva de Oliveira (Samuka)

Taekwondo: Ícaro Miguel e Milena Titoneli

Tênis de Mesa: Bruna Takahashi e Hugo Calderano

Tiro com Arco: Marcus d’Almeida

Triatlo: Jessica Messali e Luísa Baptista

Skate: Augusto Akio

Surfe: Sophia Medina

Vela: Giovanna Prada, Martine Grael, Kahena Kunze e Mateus Isaac

Vôlei de Praia: André Stein, George Souto Maior, Bárbara Seixas, Carol Solberg, Duda e Ana Patrícia