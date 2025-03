Os resultados do desfile das escolas de samba do Carnaval de São Paulo de 2025 foram divulgados! A apuração trouxe a notícia mais temida para os membros da Mancha Verde: a escola de samba ligada à torcida organizada do Palmeiras enfrentou problemas no desfile e acabou sendo rebaixada do Grupo Especial. Por outro lado, a Gaviões da Fiel, escola ligada à torcida do Corinthians, bateu na trave, ficando 29,7 pontos, apenas um décimo atrás da grande campeã, a Rosas. A escola, que desfilou no segundo dia do Grupo Especial, foi um dos destaques da noite, e garantiu a terceira melhor colocação.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Dragões da Real, vinculada à torcida do São Paulo, desfilou no primeiro dia e apresentou o enredo "A vida é um sonho pintado em aquarela!". O desfile garantiu uma boa pontuação e o conforto da sexta colocação.

Rebaixamento da Mancha Verde

O rebaixamento da Mancha Verde marca um contraste significativo com sua trajetória recente, como o vice-campeonato de 2023 e o quinto lugar em 2024, evidenciando uma queda inesperada para uma escola que costuma figurar entre as favoritas. A queda em 2025, soma-se ao rebaixamento das edições anteriores (2013 e 2015).

continua após a publicidade

Os critérios Enredo, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Evolução foram as principais dificuldades da escola na avenida.

Desfile da Escola de Samba Mancha Verde durante apresentacao do Grupo Especial do Carnaval de Sao Paulo no sambodromo do Anhembi, nesta sexta-feira (28) (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Apesar de não ser a mais antiga ou vitoriosa, postos ocupados pela Gaviões da Fiel, que já acumula quatro títulos históricos (1995, 1999, 2002 e 2003), a Mancha Verde é uma escola bastante tradicional no Carnaval de São Paulo.

Mas só a tradição não foi suficiente para manter a Mancha na série especial. Em 2026, a escola alviverde desfilará no grupo de acesso I em 2026.

continua após a publicidade

Assim, enquanto a Mancha Verde amargou o rebaixamento em 2025, Gaviões da Fiel e Dragões da Real mostraram força e representaram bem suas torcidas, mantendo-se na elite do carnaval de São Paulo e deixando suas marcas na passarela do Anhembi.