Com os retornos de Paulo Henrique e Nuno Moreira, o técnico Fernando Diniz acaba de confirmar a escalação do Vasco para o duelo com o Juventude, neste sábado (8), pela 33ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam a partir das 18h (de Brasília), em São Januário.

Paulo Henrique e Nuno Moreira não atuaram na derrota para o Botafogo, na quarta-feira passada, porque cumpriram suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. A dupla é reforço importante para o cruz-maltino, que tenta retomar o caminho das vitórias — o time vem de duas derrotas consecutivas, depois de emendar uma sequência de quatro triunfos seguidos.

E para o jogo deste sábado, Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Com 42 pontos na tabela de classificação, o Vasco começou a rodada na 9ª colocação, na zona e classificação à Copa Sul-Americana.

Juventude também tem escalação confirmada para encarar o Vasco

Em 18º lugar na tabela, com 29 pontos, o Juventude ainda tem esperanças de fugir da queda para a Série B. O time vem de vitória fora de casa, diante do Sport, e quer manter o embalo em São Januário.

Para a partida diante do Vasco, Thiago Carpini confirmou a escalação do Juventude com Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel; Igor Formiga, Caíque, Daniel Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari.

Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) apita o jogo. Ele será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA). Emerson de Almeida Ferreira (MG) será o responsável pelo VAR.