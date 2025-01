Após pedir demissão do SBT, narrador Luiz Alano fecha com outro canal; veja

Após pedir demissão do SBT, que contratou Tiago Leifert, o narrador Luiz Alano acertou com um novo canal. Através das redes sociais, o locutor anunciou a chegada à CazéTV. O profissional afirmou que seguirá nas transmissões de futebol, mas irá atuar também na cobertura de outros esportes.

- Fazer parte desse time é especial demais. A CazéTV revolucionou o jeito de transmitir esportes, aproximou ainda mais o público e trouxe uma energia única para cada jogo. Agora, eu faço parte dessa história! - escreveu Alano no Instagram.

- O futebol continua sendo a grande paixão, mas aqui também terei a chance de narrar outros esportes que sempre quis acompanhar mais de perto. Uma nova fase, novas oportunidades, e a mesma emoção de sempre. Tô feliz demais! Bora viver isso juntos? Partiu RJ! - completou.

Alano, que morava em São Paulo, vai se mudar para o Rio de Janeiro, onde funcionam os estúdios da CazéTV. O narrador pediu demissão do SBT após a chegada de Tiago Leifert para o cargo de principal locutor no canal, substituindo Cléber Machado, que fechou com a Record.

Anúncio do SBT sobre a saída de Luiz Alano

"SBT e Luiz Alano anunciam, de forma consensual, que chegaram a um acordo para encerrar o contrato entre as partes. A trajetória de Luiz Alano no SBT começou em 2020, quando foi escolhido para integrar a retomada do projeto esportivo da emissora. Desde então, destacou-se pela competência e profissionalismo, emprestando sua voz marcante a jogos da UEFA Champions League, Conmebol Sul-Americana, três edições da Conmebol Libertadores, Copa América masculina e feminina, além de outros torneios e partidas amistosas. O SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Luiz Alano durante esses anos e deseja sucesso ao narrador em seus novos desafios"

