NFL revela atrações musicais para jogo inédito no Brasil

NFL trará uma partida oficial para o Brasil pela primeira vez na história







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 12:16 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (20), foram divulgadas as duas principais atrações musicais do primeiro jogo da NFL a ser realizado no Brasil e em toda a América do Sul. A partida acontece no dia 6 de setembro em São Paulo, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians localizado em Itaquera.

Antes do início da partida entre Philadelphia Eagles x Green Bay Packers, a cantora pop Luísa Sonza cantará o hino do Brasil. Além de Luisa, uma das maiores cantoras do Brasil na atualidade também será atração musical da partida inédita da NFL no Brasil.

Luísa Sonza cantará o hino do Brasil antes de Philadelphia Eagles x Green Bay Packers pela NFL(Foto: Reprodução)

Acostumada com os maiores palcos do mundo, a brasileira Anitta ficará responsável pelo show de intervalo. Essa não é a primeira vez que a cantora se apresenta em uma competição esportiva internacional.

Anitta se apresentando na final da Champions League 2023 (Foto: AFP)

Antes da NFL, Anitta cantou hits como "Envolver" e "Funk Rave" na final da UEFA Champions League em 2023, decidida entre Inter de Milão e Manchester City no Estádio de Wembley, na Inglaterra.