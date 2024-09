NFL ganha álbum de figurinhas oficial; veja detalhes

Editora aposta em álbum de figurinhas da NFL (Foto: Divulgação / Panini)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 15:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Após o retorno da NFL para a temporada 2024-2025, a Panini Brasil, líder no setor de colecionáveis, anunciou o lançamento do álbum ilustrado NFL 2024, trazendo as principais estrelas da liga.

A editora traz para os fãs de futebol americano um álbum com uma seção de destaque com os melhores momentos do último Super Bowl, páginas duplas para cada um dos 32 times da liga, com figurinhas e estatísticas dos principais jogadores no ano passado, e novatos de destaque para a próxima temporada.

O novo lançamento, que conta com 72 páginas e mais de 500 cromos, sendo 100 deles especiais, ainda traz uma página exclusiva com figurinhas para os principais recordes e marcos dos jogadores na última temporada, além dos principais momentos dos jogos disputados em Londres e Frankfurt em 2023.

- A NFL está de volta e este lançamento vem com um significado ainda maior para os fãs de futebol americano no Brasil. Sem dúvidas a temporada 2024-2025 será marcante para todos e o álbum da Panini ajudará a contar essa história - contou Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina.

O álbum de figurinhas do NFL 2024 chega em versão capa brochura por R$ 19,90, e os envelopes, com cinco figurinhas, serão vendidos por R$ 5,00 cada. O produto está disponível em bancas de jornal e lojas da editora em todo o território nacional.

Veja a capa do álbum abaixo.

(Foto: Divulgação / Panini)