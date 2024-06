Neymar visita vestiário no Maracanã e manda recado à torcida do Flamengo; assista

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 23:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Neymar chamou atenção por marcar presença no Maracanã para o jogo entre Flamengo e Grêmio, nesta quinta-feira (13). Em vídeo gravado para o perfil em espanhol do clube carioca, o jogador falou sobre o estádio e mandou um recado para a torcida rubro-negra. Após acompanhar a vitória da equipe de Tite no camarote, o jogador visitou o vestiário do Flamengo. Confira no vídeo acima:

Veja o vídeo de Neymar gravado para o perfil do Flamengo em espanhol:

Neymar foi ao Maracanã assistir o jogo entre Flamengo e Grêmio (Foto: Reprodução)