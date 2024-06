Neymar fica impressionado com gol de Luiz Araújo, do Flamengo, no Maracanã; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 21:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar aproveitou as férias no Al-Hilal para comparecer ao Maracanã no jogo entre Flamengo e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Em um dos camarotes, o craque ficou impressionado com o golaço marcado por Luiz Araújo. O vídeo da reação do jogador foi gravado pelo jornalista Lucas Bayer e viralizou nas redes sociais. Confira acima:

Neymar apareceu com camisa do Flamengo nesta semana (Foto: Reprodução)