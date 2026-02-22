Escalação: Santos encara Novorizontino com força máxima pelas quartas de final do Paulistão

O Santos tem pela frente uma decisão importante pelo Campeonato Paulista, que pode servir como cartão de visitas para a torcida, ansiosa por ver um time mais competitivo avançando nas competições de mata-mata.

Neste domingo (22), às 16h (de Brasília), a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda enfrenta o Grêmio Novorizontino, em Novo Horizonte, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pelas quartas de final do Estadual.

O time do interior paulista avançou com a melhor campanha, enquanto o Peixe se classificou com a pior entre os oito, na oitava colocação, somando apenas três vitórias em oito partidas. O camisa 10 Neymar disputará seu segundo jogo na temporada, o primeiro como titular.

Juan Pablo Vojvoda durante viagem com a delegação do Santos para São José do Rio Preto. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Força máxima:

Pela primeira vez na temporada, o time não conta com jogadores no departamento médico. Zé Rafael e Adonis Frías se recuperaram de lesões e voltam a ficar à disposição da comissão técnica. Igor Vinícius também retorna à lateral-direita na vaga de Mayke, após cumprir suspensão na última rodada.

O Peixe vem de uma goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gabriel Menino, e Neymar; Barreal, Rony e Gabigol.

NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira) Jordi; Patrick, Luís Oyama, Titi Ortiz e Rômulo; Robson, Tavinho, Léo Naldi; Iván Alvariño, Dantas e Mayk

⚽NOVORIZONTINO X SANTOS - quartas de final do Campeonato Paulista

📲Sábado, dia 21 de fevereiro de 2026

📍Estádio: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP)

⏰Horário: 16h (de Brasília)

📺Onde assistir: TNT e HBO Max

🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza

🚩Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

📟 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral