imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Novorizontino; Vojvoda terá força máxima

Peixe entra em campo pelas quartas de final do Paulistão

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 22/02/2026
11:35
Atualizado há 2 minutos
Neymar deverá ser titular do Santos no duelo contra o Novorizontino. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar deverá ser titular do Santos no duelo contra o Novorizontino. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos divulgou na manhã deste domingo (22) a lista de relacionados para o duelo contra o Grêmio Novorizontino, que será às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelos será transmitido ao vivo pela TNT e HBO Maz. Clique aqui para acompanhar.

Pela primeira vez na temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá força máxima, com todo o elenco à disposição. O Peixe poderá contar com Zé Rafael e Adonis Frías, que estavam lesionados. Já Rincón, João Basso e Lautaro Díaz ficaram de fora da lista por opção técnica.

➡️ Mata-mata no Paulistão testa ambição e afirmação do Santos na temporada

A tendência é que Neymar inicie, pela primeira vez na temporada, como titular do Peixe, formando o trio ofensivo ao lado de Rony e Gabriel Barbosa. O camisa 10 ainda não começou uma partida em 2026 e atuou apenas no segundo tempo do confronto diante do Velo Clube. O Alvinegro Praiano avançou às quartas de final com a oitava melhor campanha da primeira fase do estadual.

Em caso de vitória no tempo normal, o adversário do Santos na semifinal do estadual será o Palmeiras, que eliminou o Capivariano na noite do último sábado (21) ao vencer por 4 a 0, na Arena Barueri. O São Paulo também se classificou para a próxima fase com uma vitória diante do Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Cícero de Souza Marques.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos divulga a lista de relacionados para a partida contra o Novorizontino. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos divulga a lista de relacionados para a partida contra o Novorizontino. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira os relacionados:

Goleiros: Gabriel Brazão, João Pedro e Diógenes
Defensores: Zé Ivaldo, Vinícius Lira, Mayke, Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar
Meio-campistas: Gabriel Menino, Zé Rafael, João Schmidt, Willian Arão, Thaciano, Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique
Atacantes: Neymar, Barreal, Robinho Jr, Gabigol, Rony, Miguelito, Rollheiser e Moisés

Escalação:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Vini Lira); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Barreal) e Neymar; Rony e Gabigol.

Ficha Técnica:

NOVORIZONTINO X SANTOS - quartas de final do Campeonato Paulista
📲Sábado, dia 21 de fevereiro de 2026
📍Estádio: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP)
Horário: 16h (de Brasília)
📺Onde assistir: TNT e HBO Max
🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza
🚩Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
📟 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

