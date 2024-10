Neymar posta foto com erro de Photoshop, e amiga explica gafe

Amiga de Neymar tem "mão fantasma" na barriga em foto publicada pelo craque (Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 11:44 • Riade (SAU)

Astro do Al-Hilal, Neymar publicou uma foto nas redes sociais que causou um alvoroço por conta de um erro de Photoshop. Na imagem, uma amiga do craque aparece com uma "mão imaginária" em sua barriga. Paula Akkari, a amiga em questão, explicou a gafe após a imagem repercutir entre os fãs do jogador, a mulher brincou com a situação e disse ter sido traído por um "fantasma".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É minha própria mão, alguma coisa que a fotógrafa fez na edição, sei lá! - escreveu Paula Akkari nos comentários da foto de Neymar.

O atleta aproveitou um período de folga para comemorar o aniversário de um ano de sua filha Mavie ao lado de Bruna Biancardi e outros amigos, na Arábia Saudita. O craque usou o espaço de um luxuoso resort em The Red Sea Project.

Neymar na comemoração de aniversário de um ano de Mavie (Reprodução)