menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Após polêmica de arbitragem, Arrascaeta pede análise do lance em redes sociais

Jogada aconteceu nos últimos 20 segundos da partida

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 29/01/2026
13:17
Disputa entre Alan Franco, do São Paulo, e Arrascaeta, do Flamengo, analisada pelo VAR (Foto: Reprodução/CBF)
imagem cameraDisputa entre Alan Franco, do São Paulo, e Arrascaeta, do Flamengo, analisada pelo VAR (Foto: Reprodução/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Arrascatera, jogador do Flamengo, pediu nas redes sociais que Paulo, da página "Sou do Apito", analisasse o lance em que um pênalti não foi assinalado em favor do Rubro Negro. A jogada aconteceu nos segundos finais da partida de estreia do Brasileirão, no Morumbis, contra o São Paulo.

continua após a publicidade

📲 AO VIVO: acompanhe o AeroFla para a recepção de Lucas Paquetá

De acordo com o camisa 10 do Flamengo, sua finalização foi atrapalhada pelo zagueiro Alan Franco, do São Paulo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Disputa entre Alan Franco, do São Paulo, e Arrascaeta, do Flamengo, analisada pelo VAR (Foto: Reprodução/CBF)
Disputa entre Alan Franco, do São Paulo, e Arrascaeta, do Flamengo, analisada pelo VAR (Foto: Reprodução/CBF)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O que disse o VAR em São Paulo x Flamengo

➡️ Aposte nas partidas do seu time no Brasileirão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O lance aconteceu nos minutos finais da partida, quando o São Paulo vencia por 2 a 1. Plata cruzou para cabeçada de Bruno Henrique e defesa de Rafael, que deu rebote. Na sobra, Arrascaeta disputou com a defesa e chutou para fora. Na sequência, reclamou de ter sido calçado antes da finalização.

Na cabine, Rodrigo D. Alonso Ferreira, responsável pelo VAR, e os analistas concordaram que o uruguaio tinha "prioridade de chute", pelo posicionamento à frente do defensor, e que houve contato, mas que não foi suficiente para caracterizar pênalti. No campo, Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade.

continua após a publicidade

— Segue a decisão de campo. Ele (defensor) não muda a passada. O Arrascaeta quando vai fazer o chute, joga a perna para trás e bate no jogador do São Paulo, e mesmo assim ele conclui a jogada. — disse Rodrigo para o Wilton após a checagem.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias