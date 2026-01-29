Após polêmica de arbitragem, Arrascaeta pede análise do lance em redes sociais

Arrascatera, jogador do Flamengo, pediu nas redes sociais que Paulo, da página "Sou do Apito", analisasse o lance em que um pênalti não foi assinalado em favor do Rubro Negro. A jogada aconteceu nos segundos finais da partida de estreia do Brasileirão, no Morumbis, contra o São Paulo.

De acordo com o camisa 10 do Flamengo, sua finalização foi atrapalhada pelo zagueiro Alan Franco, do São Paulo.

Disputa entre Alan Franco, do São Paulo, e Arrascaeta, do Flamengo, analisada pelo VAR (Foto: Reprodução/CBF)

O que disse o VAR em São Paulo x Flamengo

O lance aconteceu nos minutos finais da partida, quando o São Paulo vencia por 2 a 1. Plata cruzou para cabeçada de Bruno Henrique e defesa de Rafael, que deu rebote. Na sobra, Arrascaeta disputou com a defesa e chutou para fora. Na sequência, reclamou de ter sido calçado antes da finalização.

Na cabine, Rodrigo D. Alonso Ferreira, responsável pelo VAR, e os analistas concordaram que o uruguaio tinha "prioridade de chute", pelo posicionamento à frente do defensor, e que houve contato, mas que não foi suficiente para caracterizar pênalti. No campo, Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade.

— Segue a decisão de campo. Ele (defensor) não muda a passada. O Arrascaeta quando vai fazer o chute, joga a perna para trás e bate no jogador do São Paulo, e mesmo assim ele conclui a jogada. — disse Rodrigo para o Wilton após a checagem.