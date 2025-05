Neymar ‘falta’ a compromisso de time pela quarta vez seguida

Neymar, ainda em recuperação de lesão, não compareceu na partida da Fúria na 8ª rodada da Kings League Brasil. O atleta do Santos é presidente do clube junto com seu amigo Cris Guedes. Já é a quarta vez que o craque deixa de ir a jogo do time.

A última vez que o jogador apareceu na Arena Oreo, ginásio que tem recebido os jogos da Kings League Brasil em Guarulhos (SP), foi no dia 7 de abril, quando a Fúria ganhou do Nyvelados pelo placar de 5 a 0.

Neymar em partida da Fúria (Foto: Reprodução/PodPah)

No último sábado (3), a equipe venceu no sufoco o já eliminado Funkbol e deixou bem encaminhado o primeiro lugar na competição. O time já está classificado aos playoffs, porém precisa vencer na última rodada caso queira avançar direto para as semifinais sem depender do resultado da partida da G3X.

Neymar segue machucado

Neymar segue em recuperação, sendo monitorado pelo seu staff e o Departamento Médico do Santos. O Alvinegro Praiano confirmou um edema na posterior da coxa esquerda do atleta

O camisa 10 ficou mais de um mês fora dos gramados e retornou no duelo contra o Fluminense, pela 3ª rodada do Brasileirão. Jogou também a 4ª rodada contra o Atlético-MG, no dia 16 de abril, mas sentiu uma nova lesão. Desta vez, no músculo semimembranoso.

Neymar lamenta lesão em Santos x Atletico-MG. (foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Resultados dos jogos da 8ª rodada da Kings League Brasil:

Capim FC 6 x 1 Nyvelados Desimpedidos 4 x 6 Real Elite Funkbol 3 x 4 Fúria FC Dendele 3 (2) x 3 (1) Loud G3X 6 x 3 Fluxo FC

O que é a Kings League?



A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Desde sua criação, a Kings League respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento.