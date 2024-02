Neymar saiu da França há seis meses, mas ainda está de olho no que acontece no PSG. O craque brasileiro, inclusive, curtiu uma postagem no Instagram com críticas a Mbappé e ao clubes francês.



A publicação questiona a forma como o time conduziu a situação do atacante francês nas últimas temporadas até perdê-lo de graça. De acordo com a imprensa europeia, Mbappé jogará pelo Real Madrid a partir de 2024/25.



