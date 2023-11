Ídolo do Corinthians, Craque Neto tirou sarro do Flamengo após derrota do Rubro-Negro por 3 a 0 para o Atlético-MG no Maracanã. Nas redes sociais, o ex-jogador classificou o resultado como "chocolate" e afirmou que o título brasileiro para o time carioca ficou "no cheirinho".