Apresentador do programa "Donos da Bola", Neto voltou a falar sobre o assalto que sofreu no centro de São Paulo, no último dia 5 de julho, enquanto deixava a sede do "Grupo Bandeirantes". Após um dos suspeitos ser preso por agentes do 6º Distrito Policial, do Cambuci, na última terça-feira (11), e identificado como Nathan Rodrigues dos Santos, de 21 anos, o ex-jogador revelou durante o programa desta quarta-feira (12) que ajudaria o assaltante se os pais dele lhe pedissem.