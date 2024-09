Neto dá escalação do Corinthians contra o Flamengo: ‘Se não for assim, vai tomar cinco’

Craque Neto projetou a escalação do Corinthians contra o Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

Em momento ruim no Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena, neste domingo (1), pela 25ª rodada. Ídolo do clube paulista, Neto opinou sobre a escalação para o duelo e afirmou que o time precisa atuar no 4-4-2. Para o ex-jogador, se o técnico Ramón Díaz usar três zagueiros, a equipe vai ser goleada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Para mim, tem que jogar no 4-4-2, mas ele (Ramón Díaz) é medroso. Vou dar o time: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; Ryan, Martínez, Rodrigo Garro, Talles Magno; Yuri Alberto e Giovane. Mas ele não vai assim porque é medroso. Vai tomar quatro, cinco - disse Craque Neto, durante o programa "Donos da Bola".

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já soma seis jogos consecutivos sem vitória no torneio. O clube é o 18º colocado, com 22 pontos, enquanto o Flamengo está na quarta posição, com 44. Apesar da fase ruim no Brasileirão, a equipe paulista ainda está nas quartas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil.