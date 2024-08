Corinthians inicia preparação para duelo com o Flamengo; escalação terá retorno de titulares

Equipe do Corinthians terá força máxima contra o Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 13:14 • Caxias do Sul (RS)

O Corinthians iniciou nesta sexta-feira (30) a preparação para o duelo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação segue em Caxias do Sul, onde realizou as atividades no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC).

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última noite permaneceram no hotel. Os demais participaram de treinamento tático de posicionamento. Posteriormente, Ramón Díaz promoveu trabalho de enfrentamento em espaço reduzido.

Poupados diante do Juventude, Talles Magno e Rodrigo Garo devem retornar ao time titular no Brasileirão. O argentino entrou nos minutos finais na derrota diante do Papo, enquanto o atacante foi preservado após deslocar o ombro.

Assim como André Ramalho, capitão da equipe em algumas oportunidades, também volta. A tendência é que Ramón volte a escalar o time com três zagueiros, e Cacá, Félix Torres e Gustavo Henrique disputam duas vagas.

Roddrigo Garro deve retornar para a escalação titular do Corinthians no duelo diante do Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

A delegação do Corinthians retorna a São Paulo nesta tarde e, amanhã, fará o último treino antes do duelo contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.