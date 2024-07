Neto compara Brasil e Argentina, e faz previsão catastrófica para equipe de Dorival Jr

Craque Neto fez previsão pessimista para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 15:51 • Rio de Janeiro (RJ)

A Argentina se sagrou bicampeã da Copa América ao vencer a Colômbia por 1 a 0 no último domingo (14). Enquanto os hermanos conquistaram mais um título, a Seleção Brasileira acabou eliminada nas quartas de final, assim como nas últimas duas Copas do Mundo. Apresentador do "Donos da Bola", o ex-jogador Neto comparou a postura dos jogadores das duas equipes e fez previsão pessimista para a Amarelinha.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A seleção da Argentina é muito boa tecnicamente, não? Mas os caras brigam, eles dão a vida. O Messi sai com o tornozelo enorme e chora no banco. O Dí María chora com a família. O De Paul correndo, brigando, dando carrinho… E os jogadores da Seleção Brasileira, que perderam a Copa América de uma maneira esdrúxula, não falaram nada, só pelo Instagram. O futebol brasileiro é vergonhoso - disse Neto.

- Sem o Neymar, a gente nem classifica para a Copa do Mundo. Nós não temos nada. Vini Jr e Rodrygo são legais no Real Madrid. Na Seleção, não. A gente não tem goleiro, lateral-direito, lateral-esquerdo, volantes… Mesmo com esse Neymar com o joelho operado, ele tem que jogar. Se ele não jogar, a gente não classifica. Pela primeira vez na história, a gente não vai para a Copa - completou o apresentador.