Luis Roberto faz longo discurso após choro de Messi em Colômbia x Argentina

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 00:43 • Rio de Janeiro (RJ)

A cena de Lionel Messi chorando copiosamente no banco de reservas chamou bastante atenção no jogo entre Argentina e Colômbia, na final da Copa América. Narrador da Globo, Luis Roberto comentou a emoção do craque neste domingo (14) e relembrou momento difícil vivido pelo jogador na Copa América de 2016, após vice para o Chile.

- A imagem é muito poderosa, porque isso retrata a dor de alma de um atleta de alto rendimento. A dor física tira ele de uma decisão. O cara passa a vida esperando ser esse líder da seleção, que começa a se concretizar em 2021, com a conquista da Copa América do Brasil e depois na Copa do Mundo de 2022 - começou Luis Roberto.

- Mas em 2016, na Copa América dos Estados Unidos, depois de perder um pênalti na final, ele chegou a dizer que não jogava mais pela Seleção. Tudo isso envolve o indivíduo que está ali. Às vezes parece fácil, né? O glamour, a fama… Há alguns dias também tivemos a imagem do Cristiano Ronaldo, aos prantos. É tocante para esses dois, que lideraram o futebol mundial nos últimos 15 anos. Que tenhamos mais de Lionel Messi nos próximos anos - completou.

Messi se lesionou sozinho no segundo tempo da decisão e foi flagrado aos prantos no banco de reservas. Antes dos recentes títulos pela Argentina, o craque somou três vices em sequência: Copa do Mundo de 2014 e Copas Américas de 2015 e 2016. Aos 37 anos, o craque ex-Barcelona e PSG hoje atua no Inter Miami, nos Estados Unidos.