O Fluminense vai ao Maracanã para disputar a final da Libertadores da América 2023. Com gols de John Kennedy e Cano, o Tricolor venceu o Internacional de virada por 2 a 1, em pleno Beira-Rio, e tornou-se o primeiro finalista desta edição do torneio continental. A noite foi inesquecível para o narrador Luis Felipe Freitas, da Cazé TV, que vibrou muito com os feitos da atual geração do clube.