Narrador vê ‘alívio’ de reforço do Flamengo: ‘Anos se sacrificando’
Novo reforço já caiu nas graças da Nação
A goleada do Flamengo, por 8 a 0, para cima do Vitória foi a maior na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe se isolou na liderança, com 46 pontos e manteve a vantagem de quatro pontos de diferença para o vice-líder, Palmeiras.
O grande destaque da partida foi o recém-contratado Samuel Lino. O atacante, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Flamengo, participou de cinco dos oito marcados na partida (três gols e duas assistências).
Outro reforço recente que já caiu nas graças da é o espanhol Saúl. Com boa saída de bola e facilidade em controlar as ações ofensivas da equipe, o meia vem conquistando seu espaço no elenco rubro-negro.
Após a goleada histórica, o narrador da CazéTV, Luis Felipe Freitas, se mostrou ser mais um admirador do futebol praticado pelo camisa 8. Segundo ele, depois de se sacrificar para marcar os adversários, nos esquemas de Diego Simeone, no Atlético de Madrid, Saúl vai poder voltar a jogar com a bola nos pés. Confira.
Com a atuação irretocável de Samu Lino, o Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos ganhos. A equipe volta a campo no próximo domingo (31), contra o Grêmio, pela 22ª rodada. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã.
Pedro atinge marca de 100 gols no Maracanã
✍️ Texto: Maurício Luz
Pedro chegou a 100 gols no Maracanã ao balançar a rede pelo Flamengo diante do Vitória nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O camisa 9 fez o segundo do Mais Querido no duelo logo aos três minutos.
Em toda a história do estádio Jornalista Mário filho, Pedro se tornou, também nesta segunda-feira (25), o oitavo maior goleador, igualando Quarentinha, ídolo e maior artilheiro da história do Botafogo. Confira a lista abaixo, considerando apenas gols oficiais.
