- O presidente do Santos, que está saindo do cargo, mentiu. A gestão Andrés Rueda é uma gestão mentirosa. Prometeu um 2023 melhor, que as contas estariam equalizadas. Você, Andrés Rueda, é o grande responsável por isso. Você, conselheiro do Santos, que tinha ferramentas para tirar esse irresponsável do cargo e não o fez, é responsável por isso. Vocês, jogadores, que não tem o mínimo de qualidade para jogar no Santos, são responsáveis por isso - completou.