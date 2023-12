O jornalista Fábio Sormani foi às redes sociais nesta quarta-feira (6) e disparou contra o presidente do Santos, Andrés Rueda, após o rebaixamento do clube. Torcedor do Peixe, o comentarista não poupou críticas ao mandatário e o culpou pela queda da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.