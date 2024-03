Em recuperação de cirurgia no joelho, Neymar marcou presença no GP de Bahrein, primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 em 2024. O atacante brasileiro, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, visitou o paddock da Red Bull Racing (RBR) antes da corrida e tirou fotos com os pilotos Max Verstappen e Checo Pérez. Assista no vídeo acima!



