Narrador da Fórmula 1 na Band, Sérgio Maurício é processado por danos morais

O narrador Sérgio Maurício, que comanda as transmissões da Fórmula 1 na Band, foi processado por danos morais nesta semana. Protocolada na 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ação foi movida pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que pediu R$ 70 mil. A informação é do portal "F5".

Em fevereiro, Sérgio Maurício usou as redes sociais para chamar Erika Hilton de "fake news humana" e "coisa". A Band chegou a afastar o narrador da função por algumas semanas, mas reintegrou o profissional à equipe no início da temporada da Fórmula 1, em março.

A decisão de reintegrar Sérgio Maurício à transmissão da Fórmula 1 partiu de Johnny Saad, dono da Band, que levou em consideração um pedido de desculpas do narrador à deputada. A emissora não foi processada por Erika Hilton, e apenas o locutor será notificado pela Justiça.

Carreira de Sérgio Maurício

O narrador comanda a Fórmula 1 desde 2021, quando a Band comprou os direitos de transmissão do torneio. No fim da década de 1980, já havia trabalhado na narração da competição, pela Rádio Carioca. Em 1993, o locutor foi contratado pelo Sportv e comandou corridas da Stock Car e Fórmula 1.

Dono de bordões como "Tá Ligado" e "No Capricho", o locutor também participou de transmissões do Campeonato Carioca pela Band nos últimos anos. Na passagem por Globo e Sportv, além dos eventos de automobilismo, o narrador participou da cobertura de grandes eventos, como Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos.

