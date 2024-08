Narrador da Globo se surpreende com lance de Gabigol, do Flamengo: ‘O que aconteceu?’

Gabigol se atrapalhou com a bola em jogada de São Paulo x Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance do atacante Gabigol chamou atenção durante o jogo entre Flamengo e São Paulo, no último sábado (3). No segundo tempo, o jogador recebeu um passe e, sozinho, se atrapalhou com a bola, que saiu pela lateral. Narrador do jogo na Globo, Gustavo Villani se surpreendeu com a jogada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Se atrapalha... Apanhou da bola o Gabriel. O que acontece com um dos maiores artilheiros da história do Flamengo? Ele dominou uma bola simples, tropeçou, o Flamengo com pressa e é arremesso lateral para o São Paulo - comentou Villani.

Depois de grandes temporadas pelo Flamengo desde 2019, Gabigol não consegue repetir as boas atuações em 2024. Neste ano, o atacante soma 22 partidas, com apenas quatro gols marcados e uma assistência concedida. Dos 22 jogos, o centroavante só atuou como titular em três.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Na atual temporada, Gabigol também ficou período sem poder atuar por conta de uma punição pela conduta no exame antidoping. Pelo Flamengo, o atacante conquistou duas Libertadores, dois Brasileirões, duas Supercopas do Brasil, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas.