Narrador da Globo é sincero em Corinthians x Novorizontino: ‘Fácil não está’

Corinthians e Novorizontino fizeram um duelo sem grandes emoções e de baixo nível técnico nesta quarta-feira (21). Apesar da vitória do Alvinegro por 1 a 0 com bonito gol de Yuri Alberto no fim, a qualidade da partida foi assunto durante a transmissão do Sportv, que teve comando do narrador Paulo Andrade.

- A bola fica viva no alto. Tentou colocar no chão e deu uma entortada o Coronado. Dá nele bola. Aí o Rodrigo Soares, dá nele bola. Ô sequência, para tudo e vamos recomeçar - disse Paulo Andrade no primeiro tempo.

Ao longo do jogo, o narrador criticou a qualidade da partida algumas vezes e, na segunda etapa, voltou a falar sobre o assunto após um passe errado de Raniele.

- Olha, realmente, hoje não está fácil não, viu? Dá nele bola… - narrou Paulo.

Como foi Corinthians x Novorizontino?

A primeira iniciativa do duelo foi corintiana. Logo no primeiro minuto, Igor Coronado deixou Raniele na cara do gol. O meia titubeou na hora de finalizar, e após cortar um marcador, finalizou nas mãos de Airton Michellon.

O Novorizontino respondeu dez minutos depois. Após erro da defesa alvinegra, Jean Irmer deu um chapéu em Fabrizio Angileri, e dentro da área, finalizou de primeira, mas a bola passou por cima do travessão de Hugo Souza. A equipe do interior passou a ter mais posse e encurralou o Corinthians no campo de defesa.

A formação de Dorival Júnior, com Igor Coronado na esquerda, dificultou a criação de jogadas do Timão, que quando tinha a bola, abusava dos lançamentos. Aos 37 minutos, Romero caiu na área e a Fiel pediu pênalti. O VAR revisou, mas não marcou nada.

A segunda finalização do Timão foi apenas no final da primeira etapa. Aos 40 minutos, após jogada de Breno Bidon, Airton deu rebote e Angileri chutou, mas a bola explodiu na defesa. No último minuto, em escanteio, Airton Michellon fez boa defesa em cabeçada de Romero.

A primeira chance do segundo tempo foi do Novorizontino. Waguininho recebeu sozinho na entrada da área, chutou e a bola passou ao lado da trave defendida por Hugo Souza. A resposta do Timão veio com Breno Bidon, que finalizou após rebote e assustou Airton Michellon.

O Timão sofria para criar oportunidades. Dorival Júnior promoveu as entradas de Talles Magno e Carrillo, no lugar de Breno Bidon e Romero, respectivamente. Com mais posse de bola, o Corinthians abusou dos passes 'de lado' e foi pouco incisivo no ataque. Nos acréscimos, Yuri Alberto recebeu bom passe de Talles Magno, invadiu a área, bateu na saída do goleiro e marcou o gol da vitória.